Alexandre Grasseli já treinou ‘Flamengo de Angola’ e fez tour na Europa para rever ‘pupilos

Após uma sequência ruim de resultados e a demissão de Ramon Menezes, caberá ao técnico do time sub-20 Alexandre Grasseli a missão de comandar o Vasco no clássico contra o Flamengo, neste sábado, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Pouco conhecido do grande público, o técnico de 46 anos tem uma carreira consolidada nas categorias de base de grandes clubes e trabalhos em centros inusitados do futebol.

Natural de Cachoeiro do Itapemirim-ES, terral natal do cantor Roberto Carlos, Grasseli cursou educação física na Universidade Federal de Viçosa-MG, ele comandou o América-MG (sub-15 e sub-20), no qual ajudou a revelar o lateral-direito Danilo, da Juventus e da seleção brasileira.

Amigo do técnico Ney Franco (também um ex-aluno da UFV-MG), ele passou pela base do Cruzeiro, quando trabalhou com o volante Lucas Silva (Grêmio) e os atacante Dudu (ex-Palmeiras) e Vinícius Araújo (ex-Valencia).

Ele faturou torneios como Mineiro (Sub-15 e Sub-17), Torneio Den Haag-HOL (2011), Dallas Cup-EUA (2010) e Campeonato Brasileiro Sub-20 (2010)

Grasseli teve as primeiras experiências com clubes profissionais em Minas Gerais, quando comandou o Tupi-MG no Estadual de 2012, mas foi demitido depois de derrotas nas duas primeiras rodadas. Ele ainda treinou o Nacional-MG em 2013.

Alexandre Grasseli, em treino do Vasco Rafael Ribeiro/ Vasco

Técnico na África

Em 2014, ele foi contratado pelo Petro de Luanda, um dos maiores clubes de Angola.

“Sempre tive a meta de trabalhar em um clube do exterior. Surgiu a oportunidade em Angola que, não é conhecido aqui, mas é um mercado em que o futebol tem uma força muito grande. Tive o privilégio e honra de trabalhar no maior clube do país, que foi o Petro de Luanda. Se formos comparar com um grande clube no Brasil, seria como se fosse o Flamengo, em questão de projeção e fanatismo da torcida”, disse, ao jornal Gazeta-ES, em 2016.

Na equipe africana, ele passou por duas temporadas sem conquistas. Ao voltar para o Brasil, o treinador comandou o Rio Branco-ES antes de passar um período na Europa.

Morando alguns meses em Londres ele foi aprimorar o inglês, chegou a visitar os ex-pupilos Danilo e Lucas Silva no Real Madrid. No ano seguinte, ele fez o curso da CBF para tirar a licença A como treinador.

Alexandre Grasseli ainda foi auxiliar no Sport, coordenador da base do Vasco (2018) e passou novamente como treinador na base do Cruzeiro antes de voltar ao time da Colina para ser técnico do time sub-20, em 2019.

À Gazeta ele disse que gosta que o seu time saiba jogar sem a bola e marque forte, mas que procure sempre o gol.

“Eu me considero um treinador atuante dentro de campo, não faço o estilo mais sereno. Acredito que sou vibrante, que joga com o jogador em campo”, afirmou.