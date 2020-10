Alimentos Congelados Estão Esquentando o Empreendedorismo!

Empreender com congelados?

Já pensou que os alimentos congelados possuem vantagens para o empreendedorismo?

São essenciais, por serem alimentos. Ao passo que representam facilidade na cozinha.

Talvez antigamente as pessoas tivessem mais tempo para se dedicar as tarefas cotidianas. No entanto, essa realidade mudou por conta das mudanças de comportamento.

Pessoas ocupadas buscam facilidades

As mulheres estão atuantes no mercado e as famílias estão cada vez menos reunidas, ao passo que as pessoas ficaram cada vez mais ocupadas.

Sendo assim, os alimentos congelados representam praticidade, alimentação saborosa e otimização de tempo.

Todos os tipos de comidas

Congelar os alimentos é prática que conserva e facilita a rotina das pessoas. Sendo assim, é possível vender desde comidas light, passando por massas e pizzas. Por isso, muitos empreendedores vendem comida congeladas, inclusive para restaurantes.

Produzir ou revender?

Existem os empreendedores que produzem e revendem, e os que apenas revendem. Certamente esse ciclo é positivo, pois um pequeno empresário vira fornecedor de outro, que fornece para um restaurante.

Você Pode Gostar Também:

Essa cadeia de crescimento tem chamado a atenção do mercado. Todavia, não basta apenas a receita do macarrão da sua avó, precisa colocar tudo em um plano de negócios.

Defina seu público-alvo

O público-alvo desses empreendimentos de congelados geralmente são pessoas solteiras, casais sem filhos, e jovens de forma geral. No entanto, não é muito incomum que pessoas mais velhas ou responsáveis por suas famílias liguem e peçam um pacotinho.

Afinal, a ideia de colocar no micro-ondas e ter seu almoço pronto é tentadora a todas.

Entretanto, tanto para empreender como para fazer seu Marketing Digital é preciso que direcione seus esforços.

Por isso a definição do seu público-alvo é primordial dentro do seu planejamento.

Opções de Retirada e Cardápios

Os investimentos nesse ramo não são muito altos, e pode optar por fazer entregas, ou apenas retirada.

Pode fazer uso do Omnichannel, por exemplo. Assim o cliente compra online e retira com você.

Há empresas que vendem a refeição inteira, ao passo que outras apenas alguns itens, como legumes ou carnes, por exemplo.

Empreender com congelados é uma forma prática de empreender.