Aline Riscado joga futmesa no feriado com amigas; veja como modalidade funciona · .

Aline Riscado passou o seu aniversário de 33 anos nesta segunda-feira (12), feriado nacional, curtindo a praia do Leblon, no Rio de Janeiro. A atriz decidiu se arriscar no futmesa, modalidade que virou febre entre jogadores de futebol e outro esportistas. Ela ganhou elogios pela performance na disputa com os amigos.

“Manja muito de futmesa”, elogiou o amigo Ricardo Coelho, no Instagram. Adepta de um estilo de vida saudável, Aline publica com frequência vídeos na praia praticando o esporte. A ex-bailarina do Domingão do Faustão é amiga, inclusive, de Natalia Guitler, que é atleta profissional da modalidade.

“Próximo passo na evolução do futmesa: menos careta e menos contração muscular sem necessidade. Em toda foto eu fico torta. Mas o importante é que o jogo tá saindo”, escreveu a atriz na legenda da foto postada hoje em seu Instagram sobre seu desempenho.

Antes, a influenciadora digital já havia compartilhado outros vídeos em que mostra habilidade na modalidade, que, segundo ela, se tornou um vício.

Aline vem evoluindo nos treinos e é muito ligada a atividades esportivas. Pratica exercícios funcionais, dança, e em janeiro de 2021 será responsável pelo conteúdo digital do reality de futebol Uma Vida, Um Sonho. O programa terá exibição aos domingos no SBT.

Futmesa

Mistura de tênis de mesa, futebol e futevôlei, o futmesa, conhecido no exterior como teqball, pode ser jogado entre duas pessoas ou em duplas. São necessários apenas uma bola de futebol e, claro, uma mesa apropriada, com rede no meio dela. O equipamento é semelhante ao de tênis de mesa, mas possui uma curvatura.

Segundo as regras, não é permitido toca a bola e sacar com as mãos e braços e nem encostar na mesa com mãos e braços. Cada dupla pode dar até três toques na bola, sendo apenas um por vez para cada jogador. Já em partidas individuais, o competidor pode dar até três toques.

O esporte virou febre e tomou conta dos pátios das escolas, praças, campinhos, clubes e, principalmente, das praias. Alguns times de futebol também compraram mesas, que usam como parte da preparação física dos jogadores. Vários atletas famosos, como Neymar, Ronaldinho Gaúcho e o surfista Gabriel Medina, têm o equipamento em casa.

