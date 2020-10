Alison e Luan Peres são denunciados por expulsões contra o Ceará, e STJD marca julgamento

O volante Alison e o zagueiro Luan Peres serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, às 10h (de Brasília), em plenário virtual. Os atletas do Santos foram intimados pelas expulsões na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 5 de setembro, no Castelão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Luan Peres levou o cartão vermelho por empurrar Samuel Xavier após falta feita no atacante Marinho. O zagueiro foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “praticar agressão física”, e pode ser punido com uma suspensão de quatro a doze partidas.

Já Alison foi expulso de campo aos 47 minutos da etapa final por aplicar uma cotovelada no rosto do atacante Bergson. Enquadrado no artigo 254 do CBJD por “praticar jogada violenta”, o volante pode pegar uma suspensão de um a seis jogos.

Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Leandro Carvalho e o técnico Guto Ferreira, todos do Ceará, serão julgados junto aos santistas. Além disso, outros três dirigentes do Vozão também foram denunciados pela confusão ocorrida no confronto entre alvinegros.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, justamente o dia do julgamento, às 19h (de Brasília), quando visita o rival Corinthians na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe atualmente ocupa a sexta colocação com 20 pontos conquistados.