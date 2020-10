Alisson é cortado por lesão e Tite convoca Ederson para Seleção Brasileira

A lista de convocados da Seleção Brasileira para os primeiros jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo passou por uma nova alteração. Neste domingo, a CBF confirmou que Alisson foi cortado por conta de uma lesão no ombro esquerdo. A opção de Tite para a vaga foi Ederson, do Manchester City.

A lesão de Alisson ocorreu durante um treino do Liverpool. De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, o goleiro não deve se recuperar antes dos compromissos contra Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente.

Agora, os goleiros que estão à disposição de Tite são Ederson, Weverton, do Palmeiras e Santos, que atua no Athletico Paranaense.

A apresentação na Seleção Brasileira tem início marcado para este domingo (4). O primeiro treino ocorre na segunda-feira, às 16h (de Brasília).