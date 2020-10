Alisson se machuca, e Tite convoca Ederson para a estreia nas eliminatórias

A seleção brasileira terá um desfalque importante nas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. O goleiro Alisson se machucou em um treino do Liverpool e teve que ser cortado. Tite chamou Ederson, do Manchester City, para o lugar.

Alisson sofreu uma lesão no ombro esquerdo e está fora do jogo do Liverpool deste domingo diante do Aston Villa. O médico Rodrigo Lasmar não falou sobre prazo de retorno, mas avisou que ele não teria tempo de se recuperar para os treinos e para os jogos.

Ederson vai se juntar aos outros dois goleiros já convocados anteriormente: Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico-PR. Resta saber quem será o titular.

É o segundo corte na convocação. Antes, Gabriel Jesus já havia se lesionado e dado espaço a Matheus Cunha.

A seleção brasileira se apresenta nesta segunda e estreia nas eliminatórias na sexta-feira, diante da Bolívia, em São Paulo. Na terça-feira, duela contra o Peru fora de casa.

Veja abaixo a lista completa:

GOLEIROS: Ederson (Manchester City); Santos (Athletico-PR); Weverton (Palmeiras).

LATERAIS: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto), Renan Lodi (Atlético de Madrid);

ZAGUEIROS: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain); Felipe (Atlético de Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo);

MEIAS: Casemiro (Real Madrid); Fabinho (Liverpool); Bruno Guimarães (Lyon); Douglas Luiz (Aston Villa); Philippe Coutinho (Barcelona); Everton Ribeiro (Flamengo);

ATACANTES: Matheus Cunha (RB Leipzig), Rodrygo (Real Madrid); Neymar (Paris Saint-Germain); Everton (Benfica); Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton).