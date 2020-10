Allyson busca foco total do Bnei Yehuda em briga por título

Um dos principais nomes do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson destacou a importância do elenco em se manter firme na briga pelo título da Liga em Israel nesta época. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é que a equipe faça uma boa competição para levantar esse troféu ao fim do ano.

– Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma grande competição esse ano. Todos estão muito motivados para que isso seja possível. O grupo formado é muito bom e tem tudo para alcançar grandes resultados durante o ano.

Allyson ainda revelou que pretende melhorar seus números no futebol local.

– Vou lutar para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível nesta temporada.