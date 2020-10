Alma solta fogos e faz brinde com as lágrimas de Helena · .

Alma (Marieta Severo) ficará esfuziante ao descobrir que Edu (Reynaldo Gianecchini) e Helena (Vera Fischer) terminaram o namoro em Laços de Família. A madame ouvirá uma conversa do sobrinho e comemorará a notícia. Enquanto a esteticista estiver sofrendo, a tia do rapaz brindará sua vitória em cima das lágrimas da loira no Vale a Pena Ver de Novo.

Edu e Helena terão tido uma conversa sincera que terá resultado no fim do romance entre os dois. Após o encontro, ele irá para a casa e será surpreendido pela tia no corredor. “Oi, Edu. Eu ouvi um barulho e vim ver se era você”, dirá a senhora.

Ele perguntará se a irmã já foi dormir, e Alma falará que ela já está deitada. O médico irá até o quarto de Estela (Julia Almeida). “O que foi que aconteceu?”, perguntará a garota. “Porque você acha que aconteceu algo?”, questionará ele. “Porque sempre que você chega e vem direto pro meu quarto é porque você quer me contar alguma coisa que aconteceu”, explicará a jovem.

Edu resumirá que esteve com Helena, e eles colocaram um ponto-final no namoro. Alma, que estará ouvindo a conversa atrás da porta, sorrirá de alegria ao ouvir. “Acabaram tudo?”, irá querer saber Estela. “Ela acabou. Falou que era melhor assim. Disse que não gostava mais de mim como antes”, continuará o rapaz, arrasado.

Estela não demonstrará espanto com a novidade. “Você não pode estar surpreso. Sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Acho até que demorou muito”, opinará a mocinha. “Bom, era só isso que eu queria te contar. Boa noite”, falará Edu.

Já em sua suíte, Alma ficará animadíssima com o término do namoro do sobrinho. Para comemorar, ela acordará o marido. “Danilo [Alexandre Borges]”, chamará ela, sussurrando na orelha do homem adormecido.

“Me beija. Me ama. Aproveita que eu estou estourando de energia e de vontade de viver”, pedirá a senhora. Danilo aproveitará que Alma está toda fogosa e jogará a roupa para o alto, para realizar os pedidos da mulher na novela que a Globo reprisa no período da tarde.

