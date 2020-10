Alô, mãe? Apresentador do Globo Esporte liga para mãe ao vivo

O apresentador do Globo Esporte de Pernambuco, Tiago Medeiros, encerrou o programa deste sábado de uma maneira diferente. Na despedida da edição, o jornalista celebrou a chegada do fim de semana dizendo que sábado é dia de almoço de mãe e fez uma ligação para a própria mãe ao vivo perguntando sobre o cardápio.

– Sabadão é dia de a gente almoçar com mãe, aproveita e vem aí o feriado para vocês. Vou até ligar para a minha para saber o que tem hoje no cardápio – disse o jornalista pouco antes da ligar para a mãe.

Nas redes sociais, o próprio jornalista brincou com a situação e afirmou que a mãe deixou ele “só no soro”. Tiago, que colocou a ligação no viva-voz durante o ao vivo, fez uma referência após a resposta da mãe que disse que tinha “quase nada” para almoçar.