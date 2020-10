Altas Horas chega aos 20 anos de Globo, mas pandemia impede festa · .

Em 14 de outubro de 2000, a Globo exibia o primeiro Altas Horas nas madrugadas de sábado para domingo. Desde então, o programa ficou marcado por armar grandes festas e promover encontros com artistas para celebrar a permanência na grade. Em 2020, no entanto, a tradição será quebrada e não terá comemoração em razão da pandemia.

“Não existe razão para festa, existe sim a memória e a celebração. Nós continuamos relembrando os momentos maravilhosos que tivemos e continuamos tendo. E, ano que vem, aí sim, vamos fazer uma festa de comemoração”, prometeu Serginho Groisman em comunicado enviado pela Globo à imprensa.

As festas são uma marca do Altas Horas, com comemorações que já foram feitas em lugares como o Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro; a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador; o Theatro São Pedro, em Porto Alegre; o Teatro Ópera de Arame, em Curitiba; além da Sala São Paulo e o Auditório Ibirapuera, ambos localizados em São Paulo.

Apresentador e diretor da atração, Serginho tem comandado o programa de casa durante a pandemia. Com entrevistas e quadros virtuais inéditos, o Altas Horas precisou se adaptar a um formato sem auditório e com a exibição de reprises do que aconteceu no palco nos últimos 20 anos.

“Já havíamos planejado um novo conteúdo antes da pandemia, no estúdio. O que aconteceu é que nos adaptamos e estamos produzindo esse material à distância. Eu criei, por exemplo, o [quadro] Nunca Te Vi, Sempre Te Amei para a internet, porque proporcionamos um encontro entre pessoas que não se conhecem e entramos na casa delas, tudo graças à tecnologia”, explicou o comunicador.

Em março, na abertura da temporada 2020 e antes da quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus, o Altas Horas chegou a anunciar novidades para os 20 anos, como a possibilidade de contar com uma plateia mais adulta e o retorno da banda da atração, composta apenas por mulheres e que havia sido desmontada no início de 2016.