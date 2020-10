Altmaier surpreende Berrettini, faz história e vai às 8ªs em Roland Garros

O alemão Daniel Altmaier, 186º da ATP, conquistou a maior vitória de sua carreira ao superar o italiano Matte Berrettini, oitavo da ATP, e se garantir pela primeira vez na carreira nas oitavas de final de Roland Garros. Altmaier aguarda definição de rival.

Aos 22 anos, o alemão Daniel Altmaier segue fazendo história em Roland Garros e precisou de 2h15 para fechar a partida em 6/2 7/6 (4) 6/4 tendo convertido quatro aces contra cinco do italiano, que cometeu 42 erros não-forçados e uma dupla-falta contra 21 erros e três duplas-faltas do alemão, que disparou 23 bolas vencedoras contra 34 de Berrettini.

Vindo do torneio qualificatório onde perdeu apenas um set, no duelo final por vaga na chave contra o belga Ruben Bemelmans, Altmaier está pela primeira vez na carreira disputando um Grand Slam. O jovem, que passou praticamente toda temporada 2018 e parte da 2019 fora do circuito em razão de uma lesão, nunca havia sequer disputado uma chave de quali de Grand Slam.

Além da história pessoal, Altmaier está ajudando a re-escrever a história do torneio que desde 1998 não tinha dois tenistas saídos do quali chegando nas oitavas de final. Além do alemão, o norte-americano Sebastian Korda é o outro qualifier. Nem Korda (05/07/2000) e nem Altmaier (12/09/1998) eram nascidos quando isso aconteceu. Na ocasião os qualis que chegaram a essa fase foram o australiano Andrew Ilie e belga Christophe Van Garsse, ambos derrotados nas 8ªs, Ilie pelo espanhol Carlos Moyá, que foi o campeão do torneio, Garsse pelo austríaco Thomas Muster.

Outra história escrita por Daniel Altmaier é a de que pela primeira vez na história, o torneio tem três jogadores estreantes em Grand Slam chegando nas oitavas. Além dele e de Korda, o convidado da organização Hugo Gaston também é estreante.

Daniel Altmaier aguarda pelo vencedor do duelo entre os espanhóis Pablo Carreño Busta e Roberto Bautista Agut.