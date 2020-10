Álvaro González diz que não cumprimentaria o brasileiro e evita processo para não ‘ficar um ano mais pendente’ dele

O zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, quer deixar para trás toda a polêmica envolvendo a acusação de racismo que sofreu de Neymar, do Paris Saint-Germain, durante clássico pelo Campeonato Francês.

Em entrevista exclusiva a Rodrigo Fáez, da ESPN, o jogador espanhol disse inclusive que não tomará medidas judiciais contra o atacante brasileiro para manter sua imagem limpa e não “ficar um ano mais pendente dos tribunais, de Neymar”.

O astro do PSG acusou Álvaro González de tê-lo chamado de “macaco” no jogo de setembro passado. A comissão disciplinar da liga profissional de jogadores (LFP), porém, inocentou ambos de qualquer ato discriminatório.

“Sim, sim, estou pensando nisso há muitos dias, o que acontece é que também recebo ajudas exteriores, do clube, de advogados que tinham que me ajudar sobre este aspecto. Colocamos sobre a mesa todo tipo de detalhes. Se não fiz, é pela pessoa que sou. Não gosto deste tipo de disputas. No futebol sou totalmente diferente do que sou na vida cotidiana, e se quero afastar este tema, é porque não quero mais falar dele, simplesmente tirá-lo das entrevistas posteriores, porque não falei em nenhum momento durante o período no qual a comissão estava avaliando tudo”, disse o espanhol.

“É certo que os advogados me disseram para prestar uma queixa, mas também a esta altura, agora que minha imagem ficou limpa, que se sabe que minha verdade está acima de tudo… (Não quero) Ficar um ano mais pendente dos tribunais, de Neymar… Quero afastar tudo, fechar a porta, que minha imagem fique toda limpa como sempre durante minha carreira como jogador. É certo que as ameaças contra minha família e contra minha pessoa estão denunciadas, porque isso forma parte da polícia”.

O defensor voltou a falar que “não tem respeito” por Neymar por causa da acusação e revelou que não cumprimentaria o brasileiro caso um jogo acontecesse nos próximos tempos.

Neymar e Álvaro discutem durante jogo entre PSG e Olympique de Marselha

“Tomara que dure isso de não ter os cumprimentos (antes dos jogos) por bastante tempo, porque meu respeito como pessoa está acima de tudo, e comigo ele não teve. Não se comportou nada bem. Não sei se seria capaz de saber a repercussão que poderia ter, do dano que se pode fazer a uma pessoa tanto na vida pessoal como na vida pública. Eu acredito que sim, porque tem que estar acostumado. É alguém que não tem meu respeito, assim que tomara que os cumprimentos fiquem longe durante muito tempo”, falou.

“(Neymar) Me decepcionou muito com pessoa, não como jogador, porque não temos nenhuma dúvida da magnitude que tem como jogador. Talvez se não acontecessem episódios como este seria ainda melhor, estou certo, porque são coisas que só te podem desconcentrar na vida futebolística. São coisas que escapam de suas mãos e que no final, como pessoa, tem que estar muito certo do que está dizendo para fazer uma denúncia tão pública como a que ele fez”, disparou.

Questionado como a acusação afetou sua imagem, Álvaro González respondeu: “Precisamente por isso também não falamos até que se solucionasse tudo. Acredito que o clube e eu fomos bem. Não entramos na guerra dialética nem de Twitter com Neymar, porque é uma onda muito grande que te supera por todos os lados. Não tem nada que fazer quanto a isso. Poderíamos ter entrado em uma guerra de tuítes, de palavras… e no final é manchar ainda mais a imagem de meu clube, de um clássico em que saímos vitoriosos, e falar ainda mais do que não tínhamos que falar”.

“Então, a partir daí, acredito que ele se equivocou totalmente, saiu falando que o tapa tinha que ter sido na cara em vez de nas costas. As palavras pelas quais me denunciam saem aí, não vale a pena nem dizê-las, e graças a Deus temos as escutas dos árbitros, os microfones, com isso de COVID-19 não tinha ninguém nos estádios e se escutava tudo e… nada. Temos imagens de todas as TVs, uma câmera principal só e unicamente para Neymar. Então ele me denuncia no Twitter, disse que eu falei duas vezes consecutivas e, se fosse verdade tudo isso, como que me aconteceu com Messi, não teria escapado nem uma só palavra do que ele denunciava”, completou.