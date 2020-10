Amazon quer pagar pelos dados das suas compras feitas na concorrência

A Amazon anunciou um novo programa que recompensa para consumidores por informações sobre compras feitas fora da gigante. O Amazon Shopper Panel, como foi batizado, solicita que usuários enviem 10 recibos de qualquer compra feita em varejistas concorrentes, em troca de descontos em compras na Amazon.

O programa agrega recibos de compras em vários setores, incluindo mercearias, lojas de departamento, farmácias, gastos em cinemas, parques de diversões e restaurantes. Entretanto, as aquisições qualificadas devem ser feitas em lojas e companhias que não fazem parte da Amazon.

Para isso, o consumidor interessado precisa baixar o app Amazon Shopper Panel no celular Android ou iOS para tirar fotos dos recibos qualificados ou enviar e-mails diretamente para a Amazon — através do endereço receipts@panel.amazon.com. Se aprovado, o usuário recebe US$ 10 que podem ser encaminhados para a carteira virtual da loja, servindo como desconto na próxima compra, ou convertê-los para doações à instituições de caridade.

Amazon/Divulgação

A cada mês consecutivo no programa, o participante receberá bônus. Além disso, o programa disponibiliza pesquisas que perguntam sobre produtos e marcas para melhor definir os hábitos de consumo do consumidor.

Sobre privacidade, a Amazon afirma que exclui qualquer dado sensível contido nos recibos enviados pelo app ou e-mail, como prescrição médica e outras informações privadas. Ainda assim, a marca armazena informação pessoal dos usuários, mas todas devidamente descritas na política de privacidade — termo que deve ser aceito antes de se cadastrar no Amazon Shopper Panel.

Recompensas de US$ 10 podem ser usadas como desconto ou encaminhadas para caridade.Fonte: VisualHunt

Dados remunerados por melhor direcionamento de ofertas

Para a Amazon, as informações fornecidas pelos usuários serão utilizadas para aprimorar a seleção de produtos da rede Whole Food Market e do site Amazon.com. Da mesma forma, as informações relacionadas ao mercado de entretenimento — como gastos no cinema — serão direcionados para o Prime Video e outros braços da marca.

Por outro lado, as informações coletadas serão usadas para fornecer material de estudo para anunciantes e o hábito de compra do público alvo. Atualmente, o Amazon Shopper Panel está aceitando novos participantes, mas o cadastro só é possível através de convite de usuários já cadastrados. Os demais interessados podem baixar o app, preencher o cadastro e aguardar a convocação numa lista de espera, mas a novidade ainda não funciona no Brasil.