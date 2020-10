América-MG contrata o atacante Lohan até o fim de 2021

O América-MG concretizou a contratação do atacante Lohan, que chega ao Coelho após defender o Botafogo-PB. O atleta de 25 anos assinou contrato em definitivo com o time mineiro, válido até o fim de dezembro de 2021.

Lohan foi revelado pelo Friburguense-RJ. No clube do interior do Rio de Janeiro, o atacante se destacou tanto nas categorias de base quanto no profissional. Em 2015, quando ainda defendia o time Sub-20, ele teve um desempenho extraordinário no Campeonato Carioca da categoria e anotou incríveis 23 gols em 22 atuações pela competição.

Nos anos seguintes, Lohan se firmou no profissional do time de Nova Friburgo (RJ). Em 2016, entre jogos do Campeonato Carioca e Copa Rio, marcou 12 gols em 17 atuações. No ano seguinte, pela segunda divisão do estadual, anotou 13 gols em 19 partidas. Em 2018, mais uma grande temporada com a camisa do Friburguense-RJ, quando balançou as redes 18 vezes em 25 atuações pela segunda divisão do estadual e pela Copa Rio.

A marcante jornada de Lohan pelo Friburguense-RJ se encerrou no fim de 2018, tendo ele alcançado o posto de terceiro maior artilheiro da história do clube. O período do atacante no time de Nova Friburgo foi também intercalado com passagens por empréstimo no Macaé-RJ (2016) e Resende-RJ (2017 e 2018).

Em 2019, chegou ao CSA-AL e defendeu o time da cidade de Maceió nas disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. Na sequência do ano, foi para o ABC-RN e disputou o Campeonato Brasileiro da Série C.

Para a temporada 2020, foi contratado pelo Botafogo-PB e teve uma grande passagem pelo time da cidade de João Pessoa antes de receber o convite do América. Foram 27 atuações e 10 gols, ao todo, em partidas da Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Paraibano. Lohan deixou o Botafogo-PB sendo o artilheiro da equipe na temporada.

No domingo, Lohan teve seu primeiro contato com o elenco americano no CT Lanna Drumond e já vem realizando os primeiros treinamentos. Nos últimos dias, ele realizou e foi aprovado nos exames médicos protocolares, além de negativado no exame de detecção da Covid-19.

Ao lado de Rodolfo, o novo atacante americano está entre os 20 atletas que mais marcaram gols até o momento da temporada 2020 do futebol brasileiro.

Ficha do jogador

Nome completo: Lohan do Santos Freire

Data de nascimento: 20/9/1995

Local de nascimento: Carmo (RJ)

Altura: 1,91 m

Clubes: Friburguense-RJ (até 2018), Macaé-RJ (2016), Resende-RJ (2017 e 2018), CSA-AL (2019), ABC-RN (2019) e Botafogo-PB (2020).

Principal título: Campeonato Alagoano (2019).