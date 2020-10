América-MG derrota o Náutico e volta ao G4 da Série B

América-MG e Náutico se enfrentaram nesta sexta-feira, 9 de outubro, às 19h15, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileiro da Série B. O Coelho superou o Timbu por 2 a 0, gols de dois Felipes: Azevedo,que abriu o placar, e Augusto, que garantiu o triunfo americano em casa.

O Coelho, em uma apresentação segura no Horto, chegou aos 26 pontos, subiu para a terceira colocação e tem muitas chances de terminar a rodada no G4 da competição. Foi a segunda vitória seguida no time mineiro após ficar três jogos sem vencer, com uma série de empates.

Já o Timbu, caiu para 14ª posição, “estacionando” em 15 pontos, ficando mais perto da outra ponta da tabela, dos times que ocupam a temida zona do rebaixamento. A equipe pernambucana está apenas um ponto de distância dos piores times da competição até o momento.

Próximos jogos

​

O América encara o Botafogo-SP na sexta-feira, 16 de outubro, às 19h15, em Ribeirão Preto. Já o Timbu terá pela frente a Ponte Preta, segunda-feira, 12 de outubro, nos Aflitos.

FICHA TÉCNICA

​

AMÉRICA-MG 2 x 0 NÁUTICO

Data-Horário: 9 de outubro, às 19h15

Estádio-Local:Independência, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos(PB) e Schumacher Marques Gomes(PB)

Cartões amarelos: Messias(AME),Erick(NAU), Marcelo Toscano(AME)

Cartão vermelho: Gilson Kleina(TEC/NAU)

Gols: Felipe Azevedo, aos 26’-1ºT(1-0), Felipe Augusto, aos 33’-2ºT(2-0)

América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Geovane(Calyson, aos 40’-2ºT), Alê(Marcelo Toscano, aos 42’-1ºT) e Felipe Azevedo(Felipe Augusto, aos 20’-2ºT); Léo Passos(Rodolfo, aos 20’-2ºT(Lohan, aos 40’-2ºT)) e Ademir. Técnico: Lisca.

Náutico: Jefferson, Hereda Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões(Kevyn, aos 36’-2ºT), Matheus Trindade, Jean Carlos, Ruy(Paiva, aos 16’-2ºT), Djavan(Jhonatan-intervalo); Kieza e Thiago Fernandes(Erick-intervalo) Técnico: Gilson Kleina