América-MG derrota o São Paulo em BH pelo Brasileiro Sub-20

Na tarde desta quarta-feira, 14 de outubro, o América-MG conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20, diante do São Paulo. Pela 6ª rodada da competição, a equipe americana soube administrar bem o jogo e garantiu a vitória, por 2 a 1, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols americanos foram marcados por Gustavinho e Goldeson, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe americana soma 7 pontos e ocupa a 12ª posição. O Tricolor do Morumbi ocupa a sexta colocação, com 10 pontos após seis rodadas.

O próximo compromisso americano também será em casa, no Sesc Venda Nova. A partida, válida pela 7ª rodada da competição nacional, será diante do Fluminense-RJ, às 15h, no sábado. O time paulista encara o Internacional no domingo, 18, às 20h, em Cotia.

O jogo

​

A equipe americana iniciou a partida pressionando muito o adversário. Em 10 minutos de partida, o Coelhãozinho já havia criado boas jogadas e finalizado três vezes na área do São Paulo. E aos 14 minutos, o gol saiu. No meio do campo, Gustavinho roubou a bola e saiu em direção à área adversária, tocou a bola para Carlos Alberto que devolveu um pouco a frente para o meia que garantiu a bola no fundo da rede no lado esquerdo do goleiro do São Paulo-SP, 1 a 0 para o Coelho.

O Coelhãozinho diminuiu um pouco a intensidade, mas continuou trabalhando bem a bola e buscando jogadas coletivas para chegar até o gol novamente. A partir dos 25 minutos, a equipe adversária começou a impor mais o jogo e, aos 32 minutos, conseguiu empatar o placar, 1 a 1. O empate não desanimou a equipe americana, pelo contrário, o time retornou a pressão do início da partida e, sem desistir, Goldeson lutou pela bola na área e conseguiu marcar aos 41 minutos, 2 a 0 para o Coelhão.

O segundo tempo estava mais equilibrado, com as duas equipes dividindo a posse de bola, sem criar chances claras para ambos os lados. O goleiro Robson realizou boas defesas também, auxiliando a equipe americana a manter o placar.

Campanha do América-MG no Campeonato Brasileiro sub-20:

Primeira fase:

24/9 – América-MG 0x0 Ceará

27/9 – Flamengo 1×3 América-MG – Gols: Kawê, Carlos Alberto e PH.

1/10 – América 0x1 Sport-PE

4/10 – Santos 3×1 América-MG – Gol: Carlos Alberto

11/10 – Cruzeiro 2×1 América-MG – Gol: Goldeson

14/10 – América-MG 2×1 São Paulo – Gols: Gustavinho e Goldeson

Artilheiros da temporada:

2 gols – Guilherme, Carlos Alberto e Goldeson

1 gol – Renato, Kawê, PH e Gustavinho