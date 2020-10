América-MG derrota o Vitória-BA em Salvador e cola no G4 da Série B

O América-MG conseguiu importante vitória nesta terça-feira, 6 de outubro. O Coelho derrotou o Vitória-BA por 2 a 1, gols de Ademir e Felipe Azevedo para o time mineiro, com Thiago Carleto, descontando para os baianos, de pênalti.

A nota triste do jogo foi a confusa arbitragem de Andrey da Silva E Silva, do Pará, que distribuiu muitos cartões e ainda assim não controlou bem a disciplina na partida. O lance do pênalti do Vitória foi duvidoso, gerando muitas reclamações do Coelho.

O resultado elevou o América à quinta posição, com 23 pontos, colado nos times que estão no G5, perdendo apenas por critérios de desempate. O Vitória estacionou nos 18 pontos, terminando a rodada na 10ª colocação.

A partida foi muito bem controlada pelo América, que além de voltar a vencer depois de três jogos seguidos empatando, viu o seu ataque funcionar novamente, pois estava em jejum nas últimas apresentações americanas.

Próximos jogos

​

O Coelho volta a campo na sexta-feira, 9 de outubro, às 19h15, contra o Náutico, no Independência. O time baiano encara o Avaí, sábado, 10, às 19h, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

​

VITÓRIA-BA 1 X 2 AMÉRICA-MG

Data-Horário: 6 de outubro, às 19h15

Estádio-Local: Barradão, Salvador(BA)

Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz(MS) e Bárbara Roberta da Costa Loiola(PA)

Cartões amarelos: Matheus Cavichioli(AME), Alê(AME), João Victor(VIT), Ademir(AME), Geovane(AME), Felipe Augusto(AME)

Cartões vermelhos:

Gols: Ademir, aos 6’-1ºT(0-1), Felipe Azevedo, aos 26’-2ºT(0-2), Thiago Carleto, aos 33’-2ºT(1-2)

Vitória-BA: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Fernando Neto, Guilherme Rend(Lucas Cândido, aos 22’-2ºT) e Marcelinho(Juninho Quixadá-intervalo) Júnior Viçosa(Caicedo, aos 22’-2ºT), Ewandro(Dudu, aos 31’-2ºT) e Alisson Farias(Vico, aos 13’-2ºT) Técnico: Bruno Pivetti

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Juninho(Geovane, aos 21’-1ºT), Alê e Felipe Azevedo(Thalys, aos 38’-2ºT); Léo Passos(Vitão, aos 39’-2ºT) e Ademir(Felipe Augusto, aos 20’-2ºT). Técnico: Lisca.