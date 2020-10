América-MG renova o contrato de Ademir até o fim de 2021

O atacante Ademir tem um novo contrato com o América-MG. No clube desde abril de 2018, o atleta de 25 anos vem evoluindo a cada temporada e agora passa a ter vínculo válido até dezembro de 2021.

Ademir chegou ao América após uma trajetória de destaque no Patrocinense-MG, clube do interior do estado. Ele foi contratado pelo Coelho logo após o Campeonato Mineiro de 2018, competição na qual foi uma das revelações.

Em sua primeira temporada no América, ele teve 14 atuações e anotou 1 gol. Já em 2019, atuou em 13 jogos e marcou 2 gols com o manto americano. A reta final da última temporada foi o momento em que o atacante teve sua arrancada, ganhando mais oportunidades de jogar e contribuindo com o time nas rodadas decisivas da Série B.

Já em 2020, Ademir vive seu melhor momento com a camisa do América. Ele atuou em 22 partidas e anotou 6 gols até o momento, sendo assim a temporada em que mais entrou em campo e mais marcou gols pelo clube.

Artilheiro do time e vice-artilheiro geral no Campeonato Mineiro, o atacante também figurou na seleção dos melhores do estadual deste ano.

Paulo Bracks, Diretor de Futebol do América, comemorou a concretização da prorrogação contratual de Ademir e destacou o melhor momento da carreira que tem sido vivenciado pelo atacante a partir de sua chegada ao Coelho.

-O Ademir teve propostas concretas para sair, mas pesou a vontade dele e do empresário em renovar, sendo valorizado pelo Clube, mirando uma continuidade no atual melhor momento da carreira, jogando, tendo sequência no time, fazendo gols e assistências. Estamos todos muito satisfeitos com esta extensão do vínculo dele aqui- disse o dirigente.

Ademir falou de seu sentimento com a renovação contratual. O atacante agradeceu ao Clube pela confiança e também dedicou um agradecimento especial à Nação Americana.

-Agradeço, primeiramente à Diretoria e Comissão Técnica, pela confiança no meu trabalho. Estou muito feliz. Não posso deixar de agradecer também à torcida americana, que me abraçou desde minha chegada ao clube. Eles sempre me deram força e incentivo, mesmo nos momentos em que fiquei sem jogar. Isso me motivou a continuar me dedicando e trabalhando. Então, o sentimento é de bastante alegria, gratidão e vontade de continuar crescendo no América. Quero ajudar cada vez mais a levar o Clube a seus objetivos. Tenho certeza que essa renovação mostra que as coisas vão acontecendo naturalmente e vamos colhendo os frutos do nosso trabalho- afirmou.

O atacante comentou sobre suas próximas aspirações com o manto americano e as expectativas para a sequência da atual temporada, que vem sendo a mais efetiva desde que ele chegou ao clube.

-Quero continuar evoluindo como pessoa e como jogador. Esta é a temporada na qual venho jogando mais, mas antes disso não deixei de trabalhar em nenhum momento. Então, meu desejo é de continuar trabalhando muito no dia a dia, sendo grato a todos pela oportunidade e dando alegrias à torcida. Para esta temporada, meu pensamento é o acesso à Série A. Vou fazer de tudo para marcar gols e dar assistências para buscar, quem sabe, deixar meu nome marcado na história do América- concluiu.

Na próxima partida, contra o Botafogo-SP, pela Série B, Ademir completará 50 jogos com a camisa americana.

Confira os números de Ademir pelo América-MG:

Jogos: 49

Vitórias: 18

Empates: 14

Derrotas: 17

Gols marcados: 9