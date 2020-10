América-MG vence Botafogo-SP fora de casa e segue em busca da liderança na Série B

O América-MG conseguiu um importante resultado nesta sexta-feira pela Série B. Em partida da 16ª rodada, o Coelho derrotou o Botafogo-SP por 2 a 1, jogando fora de casa, e permaneceu na briga pela liderança da competição. Agora, a equipe está em 3º lugar com 29 pontos, três a menos que o líder Cuiabá.

O primeiro tempo no Estádio Santa Cruz foi pouco produtivo. Os dois times tentaram trocar passes para criar jogadas, mas não levaram muito perigo aos goleiros durante os 45 minutos iniciais. Os gols da vitória do América só saíram na etapa final.

Aos 11, em uma falta na entrada da área para os visitantes, Marcelo Toscano bateu com maestria sobre a barreira e anotou um golaço para os mineiros. Mais tarde, aos 35, Léo Passos sofreu pênalti e o próprio atacante foi para a cobrança para marcar o segundo. O Botafogo só conseguiu descontar aos 49 com Rafinha, também de pênalti, mas já era tarde para esboçar uma reação e o Coelho saiu de campo com a vitória.