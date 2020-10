América-MG x Náutico. Onde seguir, palpites e prováveis times

América-MG e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, 9 de outubro, às 19h15, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileiro da Série B.

O Coelho, com 23 pontos, na sexta colocação, quer entrar, ou pelo menos “colar” nos rivais que ocupam o G4 atualmente.

Já o Timbu , na 13ª posição, com 15 pontos, quer evitar “colar” na outra ponta da tabela, na temida zona do rebaixamento. A equipe pernambucana está apenas quatro pontos de distância dos piores times da competição até o momento.

Outra dificuldade é o curto prazo de recuperação, já que tanto Náutico, quanto América jogaram na terça-feira, 6, contra Paraná( empate por 0 a 0) e Vitória-BA(triunfo americano por 2 a 1).

FICHA TÉCNICA

​

AMÉRICA-MG x NÁUTICO

Data-Horário: 9 de outubro, às 19h15

Estádio-Local:Independência, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos(PB) e Schumacher Marques Gomes(PB)

Onde seguir: Premiere, Rádio Itatiaia-95,7 FM

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Juninho(Flávio), Alê e Felipe Azevedo; Léo Passos(Vitão) e Ademir(Felipe Augusto). Técnico: Lisca.

Náutico: Jefferson, Hereda Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões, Matheus Trindade, Jean Carlos, Ruy, Dudu, Kieza, Thiago Fernandes Técnico: Gilson Kleina

Palpites: o Coelho é favorito para 50% da redação. Outros 30% creem no empate e apenas 20% acham que vai dar Timbu.