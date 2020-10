Amnesia e Kingdom: New Lands estarão gratuitos na Epic Games Store

A Epic Games Store tem sido bastante generosa nos últimos dias e tem disponibilizado diversos títulos de forma totalmente gratuita para os usuários da plataforma. A publisher acaba de anunciar que, na próxima quinta-feira (15), Amnesia: A Machine for Pigs e Kingdom: New Lands serão os próximos títulos gratuitos do catálogo.

Atualmente, ABZU e Rising Storm: Vietnam são os jogos gratuitos da plataforma e seguem desta maneira até a quinta que vem, data em que os dois games citados acima entram no catálogo.

(Fonte: Epic Games Store / Reprodução)

Para resgatar é muito simples, basta acessar a plataforma da Epic Games Store e descer a página na aba “Jogo Grátis”, clicar no título e confirmar a compra sem custo nenhum. Outra opção é acessar o site oficial da Epic e resgatar pelo navegador, mas o download dos títulos só poderão ser realizados através da plataforma.

Em Kingdom: New Lands, você pode solucionar os problemas do seu jeito, encontrando itens, NPCs e até estátuas misteriosas. Todavia, terá que descobrir a forma exata de utilizar esses recursos na defesa do seu reino.

Amnesia: A Machine for Pigs é uma sequência direta de Amnesia: The Dark Descent, um game de horror recheado com o melhor do jump scare e terror psicológico. Se você, assim como eu, é do time que gosta do gênero, esse título é um prato cheio.

Gostou dos novos jogos gratuitos da Epic Games? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!