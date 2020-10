Amnesia: Rebirth ganha trailer de gameplay e promete muita tensão

A Frictional Games divulgou um novo trailer de Amnesia: Rebirth, apresentando um pouco de gameplay e alguns dos inúmeros quebra-cabeças mortais que estarão presentes no jogo, o vídeo também mostra como foi renovado um dos maiores destaques da saga: a tensão atmosférica constante. Confira a seguir:

No título de terror, o jogador irá elevar suas sensações mais angustiantes à flor da pele, tendo uma experiência completa e complexa capaz de despertar vários sentimentos, incluindo reflexões existenciais. “Embora o horror em si seja muito importante, também é uma ferramenta para alcançar algo maior que com sorte, ficará com as pessoas por muito tempo depois de os créditos finais terem rolado”, comentou Olsson.

Os desenvolvedores afirmaram que Rebirth será uma experiência profunda, que conta com uma protagonista complexa e com motivações reais, responsáveis por despertar carisma e um “forte vínculo”. Além disso, o game irá utilizar a mesma fórmula que Amnesia consolidou, mas com detalhes de um “impacto enorme”.

Amnesia: Rebirth será lançado em 20 de outubro para PlayStation 4 e PC.