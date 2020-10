Determinada a ficar com Cassiano (Henri Castelli), Ester (Grazi Massafera) vai abrir o jogo com Alberto (Igor Rickli) e pedirá o divórcio em Flor do Caribe. Inconformado com a situação, o antagonista da novela das seis dirá que a ama demais, mas a loira jogará o sentimento do marido na lata do lixo: “Eu amo outro homem”, rebaterá.

“Alberto, não deixa as coisas mais difíceis. Vamos fazer de maneira saudável”, pedirá a filha de Samuel (Juca de Oliveira) nas cenas que irão ar nos próximos capítulos do folhetim de Walther Negrão.

Apesar do pedido da loira, o filho de Guiomar (Claudia Netto) insistirá para que o casal continue o casamento. “Eu sou feliz, eu amo você, Ester”, suplicará o antagonista. Ester será enfática: “Mas eu não amo você”.

Desesperado, o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) se humilhará a ponto de dizer que poderia amar pelos dois, mas a personagem de Grazi Massafera estará irredutível. Nem mesmo a estratégia de acusar Cassiano de ser um criminoso a fará mudar de ideia.

“Não faz assim, não. Vamos pensar nas crianças”, pedirá a loira, com medo da insistência do marido. Mas Alberto ainda vai tirar seu último truque da manga. Ele pedirá que a mulher o espere voltar da Guatemala para que possam conversar sobre o divórcio. “Eu não vou voltar atrás, Alberto“, alertará a amada de Cassiano.

Mesmo assim, ela concordará em esperar mais alguns dias para finalizar o término. O que a diretora da ONG nem imagina é que a viagem de negócio do vilão é na verdade um encontro com outro inimigo de Cassiano, e os dois vão arrumar um dossiê para colocá-lo atrás das grades novamente.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

