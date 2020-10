Among Us: aprenda como baixar o game de graça no PC

Among Us, título indie da InnerSloth, se tornou uma febre incontestável em 2020, sendo o favorito de muitos jogadores para curtir com os amigos. E se você quiser aproveitar esse game gratuitamente no computador, é só utilizar o Bluestacks, um aplicativo que traz diversos conteúdos mobiles para PC, Mac e TV. Mas vale lembrar que será preciso uma conta da Google Play para finalizar o processo.

Caso você tenha se interessado, confira nosso tutorial abaixo!

1º Passo

Acesse o site do Bluestacks e baixe a ferramenta.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

2º Passo

Instale o programa em seu PC.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

3º Passo

Faça o log-in com sua conta da Google Play

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

4º Passo

Após concluir seu log-in, volte para a página Home, digite Among Us na barra de pesquisa a direita e clique na lupinha para pesquisar.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

5º Passo

Clique na opção correta para entrar na página do jogo.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

6º Passo

Clique em instalar e espere a conclusão do download.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

7º Passo

Depois, é só selecionar abrir e curtir o game!

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

Se você curtiu nosso passo a passo, que tal conferir como criar seu avatar personalizado de Among Us ou até mesmo como instalar o jogo em dispositivos Android, iOS e na Steam?