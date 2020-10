Among Us bate a marca de 100 milhões de downloads

Não há jogo mais comentado no segundo semestre de 2020 que Among Us, a divertida aventura multiplayer na qual os jogadores precisam descobrir quem entre os membros do grupo são impostores. Hoje a desenvolvedora Innersloth confirmou que seu sucesso segue batendo recordes, com 3.8 milhões de jogadores ativos!

Se você ainda não conhece o jogo, preparamos um guia ensinando tudo que você precisa para baixar e começar a jogar agora mesmo! Se você jogar, vai integrar o grupo de mais de 100 milhões de jogadores que já deram uma chance ao game, somando as versões de Steam e mobile.

O jogo foi lançado originalmente em 2018, sem chamar muita atenção, mas alguns streamers bem influentes fizeram o jogo estourar e dominar os holofotes. Aqui no Voxel, a gente também já curtiu algumas partidinhas ao vivo:

E se você não cansa de Among Us, também pode ver essa divertida recriação das mortes do jogo como golpes de anime! O que você acha dos números revelados hoje? Será que o jogo vai crescer ainda mais? Comente!

Você também pode baixar Among Us para PC.