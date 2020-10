Among Us: confira crossover com FF7, Pokémon, Mario e muito mais

O streamer e criador de vídeos Landonardo, que viralizou na internet após divulgar animações autorais em que modificou as finalizações do impostor de Among Us para golpes especiais de animes, lançou um novo material sobre o game, agora com inúmeras referências a jogos e habilidades icônicas do universo dos games.

Como é possível observar no vídeo, o impostor ganhou habilidades distintas que literalmente o elevaram a uma ameaça muito maior à tripulação. Agora, consegue assassinar os astronautas utilizando o Raging Demon de Akuma, de Street Fighter, incluindo a pose final em que fica de costas para a tela até aparecer o kanji “Céu”, assim como engolir o adversário com um Yoshi, de Mario, para transformá-lo em um ovo.

As animações do youtuber mostram o impostor se transformando em Ash, de Pokémon, ao arremessar uma pokebola para capturar sua vítima. A construção de mapas de Fortnite também marca presença no vídeo, junto à famosa rolagem seguida de uma espadada, de Dark Souls, e a uma emocionante cena de Final Fantasy VII envolvendo o trio Cloud, Aerith e Sephiroth.

Infelizmente as animações não estão presentes no game e não estão disponíveis para serem transformadas em mods, mas não deixam de ser um excelente trabalho que vale muito a pena ser conferido.

Among Us está presente para PC e dispositivos móveis.