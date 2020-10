Among Us: diretor de arte de God of War cria versão aterrorizante do game

O brasileiro Rafael Grassetti costuma criar artes em 3D de personagens conhecidos, como heróis da Marvel e da DC e as Tartarugas Ninjas, e compartilhar nas redes sociais. Desta vez, seguindo o hype, ele resolveu fazer a própria versão dos astronautas de Among Us em uma arte lindíssima — e aterrorizante.

A imagem mostra uma das formas de o impostor matar os tripulantes, parecendo ter saído diretamente de um filme de aliens. A arte foi postada pelo artista no Twitter. Confira a seguir:

Grassetti também fez um vídeo em time-lapse para mostrar como a arte foi feita:

Para quem ainda não sabe, Raf é o diretor de arte do último God of War, um dos principais responsáveis pelo Kratos de barba como vemos hoje. Ele é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo dos games, especialmente por conta do seu trabalho impressionante. Você pode conferir outras criações dele no Instagram.

Among Us explodiu e se tornou um game extremamente popular 2 anos depois do lançamento, levando a internet a criar memes e unir milhões de jogadores em partidas divertidíssimas para encontrar um impostor. O jogo está disponível para PC e dispositivos móveis.

Você também está jogando com os amigos? O que acha do jogo da InnerSloth?