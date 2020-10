Among Us: fã cria versão do game em realidade virtual

O modder Jar, conhecido nas redes sociais por recriar mapas e outros jogos na plataforma VR, reimaginou totalmente o gameplay de Among Us e desenvolveu uma versão 100% funcional para os dispositivos de realidade virtual, trazendo todas as mecânicas básicas do game para uma perspectiva mais imersiva.

I made #AmongUs in @VRChat!

-Playable multiplayer

-3D Skeld map

-Avatars

-PC and Oculus quest support. No VR required

Link to world:https://t.co/Y9dREKhtcb

If you like my game worlds consider supporting me https://t.co/9K08vQn0v7https://t.co/BQxVc5es2w pic.twitter.com/on1vGYTJ8O — jar (@vr_jar) October 22, 2020

Graças ao potencial que Among Us possui, foi possível transportar os conceitos do multiplayer assimétrico para os dispositivos VR através do sistema VRChat, que permite a criação de avatares através de um ecossistema social da plataforma. Com suporte total aos fones de ouvido Oculus Quest ou HTC Vive, a nova versão é um aprimoramento completo do game base e está disponível gratuitamente para todos os jogadores que adquiriram o jogo via Steam.

Na versão em realidade virtual, todas as principais mecânicas do título da InnerSloth estão presentes, como a realização das tarefas, exploração da base, transição entre salas (para o impostor), conferências, assassinato de personagens, sabotagem de operações, e muito mais. Além disso, segundo o criador, é possível executar o mod sem a utilização de óculos VR, mas a experiência não será tão imersiva quanto com a utilização do dispositivo.

Among Us está disponível para PC e dispositivos mobile.