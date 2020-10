Among Us: que tal criar seu próprio avatar inspirado no game?

O sucesso estrondoso de Among Us continua a se espalhar pela comunidade gamer, e agora, através do site Picrew, os fãs do multiplayer indie podem criar seu próprio avatar dos astronautas em uma versão humanoide. Se você ficou interessado, é só conferir nosso tutorial a seguir e criar um personagem com o seu estilo!

Passo 1

Acesse a página do Picrew e clique na barra rosa.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

Passo 2

Clique no botão rosa para começar a criação do avatar.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

Passo 3

Personalize a imagem como preferir, depois finalize clicando no botão verde.

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

Passo 4

Agora, é só clicar na barra rosa abaixo do seu avatar para fazer o download, ou se preferir, utilizar os botões do Facebook e Twitter para compartilhá-lo em suas redes sociais!

(Fonte: Voxel/Reprodução)Fonte: Voxel

E aí, gostou da ideia? Conte para nós na seção de comentários!