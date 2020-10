Análise: como se deu o crescimento de Raphael Veiga no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras no dia 19 de dezembro de 2016, Raphael Veiga, quatro anos depois, pela primeira vez, participou de seis jogos em sequência. Com 25 anos, o meia canhoto teve um crescimento muito grande, nos últimos jogos – sendo um dos líderes técnicos do Verdão nesse período. Nesta análise, você verá alguns números que mostram a evolução individual do atleta.

Nos últimos cinco jogos, Raphael Veiga fez três gols, acertou cinco finalizações em 11 tentadas, atingiu o excelente índice de 90% de efetividade nos passes, venceu 43 duelos e deu 13 assistências para finalizações – média de 2,6 por partida.

Alternando entre jogar centralizado ou como um ponta construtor pelo lado direito, Veiga teve melhor desempenho quando foi escalado pela faixa central, onde tem liberdade de movimentação para “negociar” a bola, como gosta de dizer Luxemburgo. O mapa de ações do jogador nas últimas duas partidas, quando jogou pelo meio e teve suas melhores atuações pelo Palmeiras, mostra como Veiga participou por todo o campo.

Mapa de ações de Raphael Veiga contra o Bolívar

(Análise Verdão via Wyscout)

Mapa de ações de Raphael Veiga contra o Ceará

(Análise Verdão via Wyscout)

Contra o Bolívar, há uma semana, pela Libertadores, o camisa 23 anotou um gol, acertou 71 passes em 76 tentados (93% de aproveitamento), sendo 10 deles direcionados corretamente para o terço final do campo. Além disso, o meia teve êxito nas três bolas longas que tentou e contribuiu defensivamente, com um corte, um desarme e um chute travado.

Direção dos passes de Raphael Veiga contra o Bolívar

(Análise Verdão via Wyscout)

No sábado, enfrentando o Ceará, Veiga voltou a balançar as redes e ter ótimos números. O índice de acerto de passes permaneceu similar, com 95% (52 certos em 55 tentados). Ele não errou nenhuma bola longa em quatro tentativas e fez quatro passes decisivos.

Direção dos passes de Raphael Veiga contra o Ceará

(Análise Verdão via Wyscout)

Para efeito de comparação, no Campeonato Paulista de 2020, o jogador entrou em campo nove vezes, fez um gol, teve uma média de 1.1 finalização por jogo e 0.8 passes decisivos por partida. Em somente seis aparições pelo Brasileirão, o atleta já marcou em três oportunidades, ou seja, faz um gol a cada dois jogos, média de centroavante dos bons. Pelo torneio nacional, Veiga soma 1.3 finalizações por partida e 1.5 passes decisivos.

Dessa forma, Raphael Veiga foi um jogador muito mais ativo e intenso dentro dos jogos e alguém preponderante para os bons resultados alcançados. Em busca de um 10, o Palmeiras começa a ver Veiga pedir um espaço maior e, quem sabe, definitivo.

