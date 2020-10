Análise de Hotshot Racing | Voxel

O gênero de corrida geralmente passeia entre simuladores e arcades, angariam fãs e geralmente dividem os jogadores destes lados. Dificilmente um jogo de velocidade consegue agradar os dois tipos de gamers. Hotshot Racing cumpre este objetivo com louvor e muita diversão e eu vou explicar o porquê.

Nostalgia pura

Para quem viveu nas casas de fliperama na década de 1990 jogando Daytona USA, Out Run e Cruis’n USA vai sentir-se à vontade com o novo título da Curve Digital. Os londrinos já fizeram algumas títulos interessantes, como Human Fall Flat e Bomber Crew, só que desta vez acertaram a mão em cheio. O que mais chama a atenção é que a empresa não tem uma vasta experiência com títulos de corrida, prefere passear por diversos generos e com muita competência. Isto se deve ao polimento muito bem feito em praticamente todos os jogos que eu conheço da franquia. É o famoso lançar um game na hora certa e não colocar no mercado e ir atualizando, como vemos em diversos outros títulos que mais parecem acessos antecipados vestidos de full game.

Arcade que agradará todo mundo

Hotshot Racing é um jogo de corrida no estilo arcade e, o seu verdadeiro charme, são os poucos polígonos que constroem todo o seu pano de fundo. Independentemente da sua simplicidade, a empresa conseguiu deixar a velocidade agradável aos olhos, com muitas cores, objetos e sem poluir o cenário. Às vezes dá vontade de dar uma volta bem devagar no circuito para notar todos os detalhes dos circuitos. Dinossauros, cassinos, parques e muitos objetos enriquecem as pistas de uma maneira muito agradável. Tudo se deve a versatilidade da arte lowpoly, que tornou o jogo muito polido e rodando de forma consistente em 60 fps e 4K. Eu testei o game em um PC com i9-9900k e uma placa de v;ideo RTX 2080ti, mas creio que deva rodar em resoluções mais baixas em máquinas menos potente com muita tranquilidade. Mesmo estressando o computador não percebi alterações ou quedas de framerate. A qualidade gráfica é tão agradável que ainda é possível perceber os detalhes gráficos ao pegar o vácuo de um outro carro e utilizar o turbo.

Drifts e turbos, os segredos da vitória

A jogabilidade é o grande destaque do game. Possui ingredientes arcades, mas com uma física inteligente e harmoniosa, vai aproximar todos os tipos de jogadores. Tanto nas derrapadas (drifts), quanto no contato com objetos e veículos, você vai se sentir dentro de um carro. Lógico que você não deve esperar uma intensa simulação, já que a proposta do jogo é arcade. Se você quer se impressionar ainda mais com a jogabilidade, recomendo utilizar a visão interior do carro, que é um verdadeiro colírio para os olhos. Agora, preste atenção. Ao derrapar para fazer as curvas e pegar o vácuo do adversário será possível adquirir energia para utilizar o turbo. Ele será essencial para vencer as corridas. O balanceamento dos carros permite que na hora da chegada a diferença seja irrisória entre eles. Portanto, ao utilizar a superpotência no momento correto, a chance de vitória aumenta consideravelmente.

Quero pistas, quero correr!

Tudo seria perfeito, se não fosse a escassez de circuitos e desafios. O jogo te proporciona 16 circuitos, divididos em 4 torneios. Dentro deles temos três níveis de dificuldade, Normal, Difícil e Especialista. Aliás, te desafio a vencer uma corrida no modo Especialista. É praticamente impossível. Além do campeonato temos também alguns modos online. No Dirija ou Exploda, você deve passar por checkpoints para sobreviver. No Polícia e Ladrão terá que fugir com uma grana ou pegar os bandidos para adquirir uma recompensa. Só que para jogar nestes modos é necessário ter no mínimo 4 gamers conectados na internet.

Tunagem verificada com sucesso

Se no quesito circuitos o jogo deixa a desejar, as opções de customização são sensacionais. Hotshot Racing traz oito pilotos de diferentes localizações do mundo e cada um com quatro carros para pilotar. Com o dinheiro ganho nas corridas, você poderá trocar as roupas dos personagens na loja, além customizar seu veículo de diversas possibilidades. Poderá mudar estruturas e cores do capô, rodas, faróis, traseira entre outros acessórios.

Vale a pena?

Hotshot Racing tem tudo para divertir os apaixonados por velocidade, seja numa corrida de verdade ou apenas para juntar os amigos para uma jogatina online. Prepare-se para dançar também. Mas fique tranquilo, não será necessário colocar o tapete de movimentos na sala e ligar o Just Dance. Basta colocar o fone de ouvido e escutar a trilha sonora, que dá ainda mais a sensação de nostalgia já presente no game. A Curve Digital já tem sua pedra preciosa, resta saber o quanto de carinho e polimento ela receberá. Vamos ver quanta atenção a empresa dará para o game depois do lançamento, já que as possibilidades de tornar a vida útil longínqua são gigantescas.

Hotshot Racing foi gentilmente cedido pela Curve Digital.

Nota: 75