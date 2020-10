Análise dos favoritos do Giro da Itália e o que ainda vem pela frente

Vou direto ao assunto: meus favoritos daqui em diante no Giro da Itália são Nibali, Fulgsang e Kelderman.

Está definido? Nem próximo disso e todos têm vantagens e desvantagens grandes até o final. Nenhuma equipe conseguiu ser dominante e para mim só a Sunweb e a Jumbo (que abandonou por caso de Covid) teriam condições de controlar o pelotão. Mesmo assim não por muito e essa tendência de não termos uma equipe dominante transforma a prova com reais chances de vermos os capitães se enfrentando no mano-a-mano bem do jeitinho que quem assiste gosta.

João Almeida manteve a camisa rosa bravamente (e segue em primeiro após a etapa desta terça-feira). E, com certeza, o português contou com muita ajuda de sua equipe. Masnada, Knox e Serry estão sempre lá para ajudar e se alguém tinha dúvida se esses seriam suficientes para ajudar o Remco numa grande volta ou que a Deceuninck não é equipe para disputar a classificaçao geral, está aí a prova. Não acho que o Almeida irá manter a rosa até o próximo fim de semana. Me passa a mesma impressão que o Counefroy no Tour de France se torturando para manter a camisa de bolinha. Se perder a camisa a equipe vai focar na disputa da camisa branca, que no fundo é o que ele foi fazer lá.

Wilco Kelderman está claramente em excelente forma e tem que estar feliz com sua posição atual. Melhor ainda com o que a equipe está demonstrando. Hindley está em 9º a só +1m15s e dará opções táticas para a equipe. Hamilton e Oomen também estiveram lá na seleção final nas montanhas. Domingo até o Mathews(!) estava lá depois que todos os gregários da Trek deram tudo. Ok, não é o Van Aert da Jumbo no Tour de France, mas para esse tipo de adversários até parece. Tem excelente contrarrelógio, mas a equipe não está esperando até o próximo sábado para atacar. Estão agressivos como no Tour e eu estou gostando. Kelderman só tem que ficar em cima da sua bicicleta, que através dos anos sempre foi seu problema nas grandes voltas.

Vicenzo Nibali é o mais experiente e está bem posicionado. Quero dizer, se dissessem para ele antes da largada que ele estaria a um minuto da camisa rosa na etapa 9, sem Geraint Thomas e Simon Yates tenho certeza de que ele ficaria satisfeito. Já quanto a sua equipe demonstrou fraqueza quando tentou demonstrar força. Na escalada do Etna e domingo no Roccaraso a equipe foi para frente, para o ataque do seu capitão e o último a sobrar não foram nem Brambilla, nem Cicconi, mas seu irmão Antonio. Isso não pode ser um bom sinal. Só quem tem contrarrelógio melhor que ele é Kelderman e ele está cansado de dominá-lo na última semana. Vale a pena notar que a equipe sempre acelera o ritmo na ponta do pelotão mesmo quando não tem sentido e longe da chegada. Sim, para mantê-lo protegido, mas sempre colocando em dificuldade e incomodando seus adversários. Se não acham que é importante ou estratégia basta lembrar do Remco.

Fulgsang também está bem posicionado após etapas que não necessariamente são boas para ele. Ele é melhor que os outros em etapas longas, duras, com subidas empinadas e isso teremos aos montes essa semana. Ponto fraco claramente é sua equipe já que perdeu seus 2 super gregários. Fica isolado em todas as montanhas e será assim até o final. Seu contrarrelógio não é confiável e essa semana vai para o ataque rezando para ter companhia para ajudá-lo.

Pello Bilbao e Pozzovivo estão tremendamente bem posicionados se pensarmos que antes da largada só imaginaríamos os dois seguindo para etapas. Pello vem dobrado de um duro Tour de France. Foi também para o mundial e mesmo assim ainda não deu sinais de fraquejar. Pozzo a mesma coisa. Só de ter “passado” pelo primeiro contrarrelógio sem perder muito tempo já foi uma vitória e quando a estrada aponta para cima nunca foi seu problema. O problema dos 2 será justamente físico. A tendência será os 2 irem escorregando fora do top 5. Pello terá o óbvio acúmulo de fadiga e Pozzo a falta de ritmo de prova já que vem de um grave acidente e poucas competições em 2020. Seriam os 2 que levariam mais vantagem caso o Giro não terminasse devido a pandemia ou a cancelamento de montanhas devido ao mal tempo na terceira semana.

Vanhoucke é mais uma excelente novidade da equipe Lotto. Assim como foi Hagen na Vuelta ano passado. Está na disputa pela camisa branca e um top 10 já seria uma super performance entre os PROs. Ele era o melhor amigo do Lambrescht, que morreu tragicamente numa etapa do Tour da Polônia 2019. Ele estava lá nesse terrível dia e certamente veremos o #143 em algum lugar de seu kit ou bike. Era o # que o Lambrescht usou na prova e a equipe SEMPRE tem em seus carros e ônibus. Imagina seu melhor amigo.

Majka e Konrad são da mesma equipe Bora de Sagan e apesar de estarem no final do top 10 ainda estão em posição de até um pódio de um dos 2. Não está claro a tática da equipe já que são ciclistas bem diferentes. Konrad tem bom contrarrelógio e explosão após um longo dia nas montanhas. Já Majka é ótimo nas altas montanhas, tem pódio em grandes voltas, mas com um contrarrelógio fraco. Os dois sem renovação para 2021 e Majka de saída da equipe. Quem a equipe irá apostar? De certo mesmo só no Sagan para as etapas onduladas como a desta terça-feira, que ele venceu.

Agora, já que muitos NÃO acreditam no “voodoo Nibali” contra seus principais adversários, segue a seguinte curiosidade;

2010 campeão do Giro italiano(Basso) com bike de fábrica americana(Cannondale)..

2013 campeão do Giro italiano(Nibali) com bike de fábrica americana(Specialized)..

2016 campeão do Giro italiano(Nibali) com bike de fábrica americana(Specialized)..

2020 campeão do Giro??

Só não vê quem não quer…