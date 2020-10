O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a chegada do seu novo treinador: o português Ricardo Sá Pinto, de 48 anos, que na temporada passada comandou o Braga, de Portugal. O técnico chega à São Januário para substituir Ramon Menezes, mandado embora na semana passada, após uma sequência sem vitórias.

Mas como jogam os times de Sá Pinto? Quais as principais características de suas equipes? Analisei lá no meu canal, confira no vídeo abaixo: