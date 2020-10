Ananda Apple resgata pássaro perdido, e web a ‘elege’ ministra do Meio Ambiente · .

Ananda Apple virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (2) após exibir no Bom Dia SP, da Globo, imagens em que aparece resgatando um pássaro perdido em São Paulo, na noite da última quinta-feira (1º), coincidentemente no dia de seu aniversário de 59 anos. O gesto da repórter do quadro verde do telejornal matinal rendeu elogios, e os internautas a “elegeram” ministra do Meio Ambiente.

Rodrigo Bocardi chamou a jornalista no estúdio do noticiário para apresentar uma reportagem sobre como receber e alimentar as aves que chegam nas proximidades da cidade, em homenagem ao Dia da Ave, celebrado no próximo dia 5. Segundo ela, esta seria uma forma de alegrar o dia a dia da população e tornar as visitas dos pássaros mais rotineira.

Neste momento, o âncora contou que Ananda recebeu uma surpresa ao se deparar com um pássaro perdido em sua casa.

“Estava eu, fazendo aniversário com as minhas filhas, com o namorado, era uma jantinha. Eis que ele [namorado] me aparece com isso. Me deixou muito nervosa. Ele falou: ‘Achei esse sabiazinho na sarjeta, à noite, no meio dos carros’. Ele pegou, colocou em uma caixinha e me trouxe”, relatou.

A repórter, então, detalhou como fez para cuidar da ave: “Fiquei apavorada num primeiro momento, mas como tenho uma mínima informação, peguei a seringa, sem a agulha, é claro, coloquei água, ele abriu o biquinho. Depois fiz uma papinha de banana com água bem ralinha, botei na seringa, e ele foi dando umas lambidinhas”.

Por fim, ela ainda contou que já sabe como vai fazer para devolver o pássaro à natureza em segurança. “Coloquei ele em uma gaiola, e ele está lá, me esperando, porque vou levá-lo para uma divisão de fauna que o Parque do Ibirapuera tem. Eles recebem lá. Vou dar para quem entende”, explicou.

O gesto de generosidade de Ananda e a reportagem sobre pássaros renderam elogios nas redes sociais. Teve gente, inclusive, que sugeriu a jornalista como próxima ministra do Meio Ambiente. Confira a repercussão abaixo:

#BDSP Ananda Apple dando um show de sabedoria. Nossa ministra do meio ambiente!!!

— Humberto Lutti (@LuttiHumberto) October 2, 2020

#BDSP Rodrigo e Ananda, que reportagem ótima essa dos pássaros, realmente não tem como ver o pica pau e não associar ao nosso querido @suplaoriginal .

— Luiz Antônio da Silv (@SCOOBYFLAY) October 2, 2020

Acho que este passarinho que a Ananda resgatou, adiantou a sexta e fez a revoada na quinta mesmo rs

E deu ruim… #BDSP

— De Lima (@Rafinha8913) October 2, 2020

#BDSP A Ananda trouxe uma bela reportagem sobre pássaros e morcego. Amei! Pena que aqueles que levam o pássaro dentro da gaiola pra passear não aprendam que lugar de pássaro é livre na natureza. Aqui onde moro tem os que levam pássaros presos pra passear e penduram em árvores.

— AdoteTiquin (@Ju74810119) October 2, 2020

#BDSP belíssima explicação da Ananda Apple! sobre o serviço ambiental feito pelos morcegos e pássaros. Admiro muito suas reportagens . Parabéns. O mundo precisa de mais pessoas assim.

— Francisco Maia (@maiamuniz2008) October 2, 2020

Se já adorava o quadro verde agora que não perco mesmo, Ananda obrigado por essa linda reportagem, obrigado por me informar que nem todo os morcegos chupa sangue 🩸 e aquele seu carinho a sua forma de cuidar daquele pássaro pequeno e uma coisa linda! #bdsp@rodrigobocardi

— VALNOIR (@Valnoirjose) October 2, 2020

Incrível, mais essa matéria da Ananda. O prazer de alimentar periquitos e pássaros nos dá a sensação de estarmos preservando e mantendo vivas as espécies. #BDSP

— Gilberto Almeida (@GylbertoAlmeida) October 2, 2020

#bdsp Pica pau meio Supla!!! Rssss

A Ananda Apple é sensacional!!!🤣

— L C Petruce Jr (@LCPetruce) October 2, 2020