André Marques confirma que será o apresentador do The Voice +60 · .

Na semifinal do The Voice Kids deste domingo (4), André Marques contou que será o responsável por apresentar a primeira temporada do reality musical apenas com participantes maiores de 60 anos de idade, prevista para entrar no ar em 2021 na Globo. Emocionado, o artista contou que recebeu a notícia nesta semana.

“Eu me emocionei um pouquinho no bloco anterior ao falar do The Voice +60 porque, além de ser um projeto muito especial, essa semana eu tive a notícia de que eu terei a honra de apresentar esse programa também”, revelou Marques.

“Eu sempre deixei claro a paixão e o amor que eu tenho por esse programa, o The Voice Kids, e agora ganhei esse outro presentão. Obrigado, chefes”, disse o apresentador ao vivo.

Antes de anunciar a novidade, André Marques já tinha ficado com os olhos cheios de lágrimas ao falar sobre o reality apenas para cantores mais experientes. “Falando em emoção, esse vai ser emocionante, um The Voice das experiências e das lições de vida”, contou ele, ao chamar a repórter Thalita Rebouças.

Em agosto, o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, publicou em suas redes sociais que a Globo terá uma versão do reality para maiores de 60 anos que “cantam muito” e querem exibir esse talento na TV. As inscrições já estão abertas no site oficial da emissora.

O The Voice Senior ainda é inédito no Brasil, mas já teve edições na Bélgica, Alemanha, Lituânia, México, Polônia, Rússia, Espanha, Tailândia e Holanda, país que exibiu essa edição especial pela primeira vez, em 2018. O formato é similar ao que já é produzido, com audições às cegas, batalhas e final, participação dos técnicos e votação do público.