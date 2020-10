André Rizek vê atuação de Neymar pela Seleção como ‘supervalorizada’

No jogo entre Brasil e Peru, na última terça-feira, Neymar marcou três gols e ultrapassou a marca de Ronaldo tornando-se o segundo maior artilheiro da Seleção. A atuação do craque e da equipe comandada por Tite, nas Eliminatórias, no entanto, não impressionou o apresentador do “Seleção Sportv”, André Rizek. O jornalista classificou o desempenho da equipe e do camisa 10 como “supervalorizados”, no programa exibido nesta quarta.

– Achei a atuação do Brasil supervalorizada, assim como o jogo do Neymar. O Brasil ganhou o jogo por um erro de arbitragem. Meteram a mão no Peru. Aquele pênalti do terceiro gol não existe – disse Rizek.

André Rizek ainda cutucou os colegas de bancada, empolgados com as duas goleadas brasileiras no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2022.

– Vocês prometem que depois de enfrentar o time B da Bolívia, nunca mais vão falar que o jogo apoiado da seleção brasileira funcionou? O Brasil deixou uma imagem enganosa contra a Bolívia, e o jogo de ontem nos trouxe para realidade –completou.

Após as duas vitórias sobre Bolívia e Peru, o Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos conquistados.