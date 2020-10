Andrés Sanchez confirma proposta por Vagner Mancini e espera fechar com o treinador nesta segunda

Andrés Sanchez confirmou a proposta do Corinthians para contar com Vagner Mancini como novo treinador do clube. Em entrevista coletiva virtual após a derrota para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, presidente do Timão revelou negociação encaminhada com o comandante que atualmente está vinculado ao Atlético-GO. A contratação deve ser concretizada nesta segunda-feira.

– Não está fechado o Mancini, mas provavelmente será ele, amanhã (segunda-feira) vamos tentar fechar essa contratação do novo treinador. (A escolha pelo) Mancini é porque já tem uma história, é vitorioso, fez bons trabalhos, tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Então espero que ele venha e venha fortemente para mudar a nossa situação.

De acordo com a apuração do LANCE!, o técnico já aceitou o contrato até dezembro de 2021 e agora aguarda a formalização da rescisão contratual com o Atlético-GO, clube que no qual estava trabalhando e que foi comunicado de sua saída em reunião na noite neste domingo. Mancini já vai treinar a equipe do Corinthians diante do Athletico-PR, fora de casa, na próxima quarta-feira.

Segundo o mandatário corintiano, o time não vem jogando bem desde o Paulistão, o que já havia sido motivo para a demissão de Tiago Nunes e será agora pela não manutenção de Dyego Coelho como treinador interino.

– Realmente o momento é muito difícil, nós estamos jogando mal desde o Paulista, infelizmente não encaixou o time, tivemos que mudar o Tiago, que não teve culpa, infelizmente a gente teve que tomar a atitude, agora vamos ter que tomar novamente, vamos trabalhar bastante – disse Andrés.

Por fim, apesar da troca no comando técnico do time, o presidente alvinegro fez questão de salientar a responsabilidade dos jogadores em todo o processo e afirmou que espera contar com eles nessa nova etapa para tirar o Corinthians desta situação incômoda de risco de rebaixamento no Brasileirão-2020.

– Também deixar claro que independente do treinador, os jogadores também tem responsabilidade. Temos que trabalhar todos juntos e cada um saber onde toca o calo, porque realmente a situação que o Corinthians está, não pode ficar.