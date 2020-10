Andressa Suita pode ficar com metade do patrimônio de Gusttavo Lima; saiba como · .

Andressa Suita optou por se casar com Gusttavo Lima em regime de separação total de bens, mas agora que a digital influencer rompeu com o sertanejo veio à tona que ela pensa em acionar a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento prevê que ela tem direito a metade dos bens adquiridos pelo cantor após a formalização da união.

A famosa pode pleitear metade dos bens em que ela tenha, direta ou indiretamente, participação na aquisição. Ela só não tem direito ao que o artista conquistou antes de os dois oficializarem a união.

Entretanto, Andressa só poderá ter acesso a parte desta fortuna se levar o caso à Justiça. De acordo com o jornal Extra, pessoas próximas à modelo dizem que ela está pensando em exigir uma partilha formalizada, pelo fato de ter se decepcionado com ele.

Porém, Gusttavo já que pretende resolver diretamente com a ex os acordos financeiros envolvendo a pensão alimentícia dos dois filhos que tem com ela, Gabriel e Samuel, de três e dois anos, respectivamente.

Na última terça-feira (13), Andressa Suita contou que foi apenas comunicada pelo cantor de que os dois estavam se separando, após cinco anos de união formalizada.

“Até o domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar. E na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, declarou.

Já Gusttavo Lima alegou que tentou de tudo para salvar o casamento dos dois. “Eu não estava feliz. Vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Afinal, somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, afirmou.