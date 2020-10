Andrey Lopes comanda treino e esboça equipe do Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (16), o técnico Andrey Lopes deu sequência ao trabalho do Palmeiras para pegar o Fortaleza, neste domingo (18), na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro.

Por mais de uma hora, Andrey orientou o posicionamento dos jogadores e ensaiou jogadas de marcação ofensiva e de transição, entre outras, em uma atividade com estacas espalhadas no campo. Em seguida, alguns atletas ainda complementaram o treinamento em um trabalho técnico de passes e finalizações em campo reduzido.

Lucas Esteves e Marcos Rocha deram continuidade aos seus tratamentos na parte interna do centro de excelência – o lateral-esquerdo sofreu uma lesão na parte interna da coxa esquerda, diferente da que ele havia sofrido anteriormente, que era na parte posterior, enquanto o lateral-direito está com um edema na coxa direita.

O zagueiro Luan também segue aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, em recuperação de lesão sofrida no músculo adutor da coxa esquerda. Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida e está suspenso contra o Fortaleza, realizou somente trabalhos na parte interna do centro de treinamento.

Por outro lado, Gustavo Gómez e Matías Viña são retornos certos após representarem as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias.

Um provável time para o duelo é: Weverton; Mayke, Renan (Emerson Santos), Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael; Gabriel Veron, Wesley (Rony) e Luiz Adriano.

O Palmeiras finaliza a preparação para o duelo em Fortaleza neste sábado (17), às 10h (horário de Brasília) na Academia de Futebol. Na sequência, o elenco segue viagem para o Ceará.