Angélica ‘mata’ imagem de menina perfeita que a persegue · .

Embora ela esteja prestes a completar 47 anos de idade, ainda há quem veja Angélica como a criancinha dos cachinhos dourados que encantou o Brasil no palco de Chacrinha em 1979. Bastou assumir publicamente que faz uso de vibrador para seu nome ser mais comentado na web do que as queimadas no Pantanal. O choque de realidade não foi à toa. A apresentadora quer “matar” de vez a imagem de menina perfeita que a persegue desde que surgiu na TV.

“Eu fiquei muito espantada com a reação de todos quando eu falei de um simples vibrador, porque acho que é um machismo absurdo. Mulher não pode falar de uma coisa dessas que já vira polêmica”, disse ao ..

Angélica tem um novo propósito de vida. Desde que sofreu um acidente aéreo em 2015, que por pouco não tirou sua vida e a de sua família, ela passou a questionar tudo sobre o seu entorno. Derrubar a barreira que a distanciava de seu público e a tornava um mito inacessível foi um dos passos em seu processo de “humanização”. E falar de um simples vibrador foi sua maneira de provar que é uma mulher normal.

“Fazia programa infantil e tinha muito medo de me colocar. Qualquer coisa que falasse ia virar uma verdade absoluta, e não sou dona da verdade. Tinha medo de influenciar as crianças. Cresci com isso e fui me livrando desses medos com o tempo. Essas crenças limitantes eu vivi também. É libertador falar o que penso. A gente está num momento em que não dá pra recuar”, enfatizou.

A guinada pessoal de Angélica é fruto de uma jornada em busca do caminho da felicidade e do autoconhecimento. Após conseguir lidar com a síndrome do pânico, ela revisitou seus traumas e colocou seus medos contra a parede. Até mesmo sua carreira foi motivo de análise.

Nestes dois anos e meio em que ficou fora do ar, ela cogitou desistir de vez da TV por não encontrar um propósito de vida dentro do que vinha fazendo até então. Mas a vontade dos fãs e da própria Globo a motivaram a seguir em frente, e uma sobredose de ânimo a levou a criar o Simples Assim, programa que estreia hoje (10), às 15h10.

“Estava vivendo um momento tão bom e via os jornalistas falando que estava na geladeira. Ficava pensando: ‘Temos a internet e eu poderia vir e falar que estava tudo bem e que estava feliz, mas preferi ficar quieta’. Não tive nenhuma ansiedade para voltar a trabalhar. Nem sei se a minha necessidade do momento era voltar. Eu estava vivendo cada dia, de uma forma muito bacana”, afirmou.

“Essa pausa fez com que a minha relação com meus filhos e marido melhorasse. Eu precisava dessa pausa para sentir isso de novo. Eu questionava se precisava voltar e se queria voltar. Foi uma pausa de muita reflexão. Quando o programa foi nascendo, ele foi me trazendo essa vontade de voltar. Tinha a alegria de ver os fãs querendo que eu voltasse, alguns amigos da imprensa me defendendo. É quase um dever cumprido você ficar tanto tempo na televisão, e as pessoas quererem o seu retorno”, concluiu.