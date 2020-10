Animação de Jurassic World ganha nova temporada na Netflix; veja teaser · .

A Netflix anunciou a renovação da animação Jurassic World: Acampamento Jurássico (2020) para uma segunda temporada. Os novos episódios estreiam na plataforma em 2021, mas ainda sem data definida. Derivada da franquia de filmes, a série foi um dos destaques da plataforma desde a sua estreia durante o mês de setembro. No Brasil, figurou na lista das produções mais assistidas.

A trama de Acampamento Jurássico se passa simultaneamente aos acontecimentos de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015). Um grupo de adolescentes conquista o direito de ir ao famoso parque e fazer parte da primeira turma de acampantes do local. No entanto, uma falha na segurança acaba libertando as feras e colocando todos em perigo.

O segundo ano dará sequência aos eventos da primeira temporada e mostrará os jovens tentando sobreviver na Ilha Nublar abandonados à própria sorte.

Nos cinemas, Jurassic World: Domínio, filme que concluirá a nova trilogia, teve suas gravações paralisadas devido a um surto de Covid-19 em membros da produção. O longa tem lançamento marcado para 10 de junho de 2022.

Assista abaixo ao primeiro teaser (em inglês) do segundo ano de Acampamento Jurássico: