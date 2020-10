Animal Crossing New Horizons: fãs criam designs incríveis para o Halloween

Com o Dia das Bruxas chegando neste sábado (31), vários jogadores de Animal Crossing: New Horizons estão aproveitando para entrar no clima, criando designs assombrosamente divertidos para suas ilhas no game. Separamos alguns muito legais que você pode conferir abaixo:

1. Aproveitando ao máximo a temática de abóboras

2. Um Halloween “congelante”

3. A cozinha que toda bruxa adoraria ter

4. Ruínas assombradas de arrepiar os cabelos

5. Uma “adorável” mansão sinistra com sua anfitriã muito “hospitaleira”

Brick By Brick pic.twitter.com/lBWR5cwDkP — Saint Osonia (@horrorcrossing) June 30, 2020

6. Esta aqui teve até direito a um espantalho com cabeça de abóbora

The countdown to Halloween is on… The pumpkin festival won’t be here forever, so make sure to pick and carve your pumpkins before the big event ?? #acnh #animalcrossing pic.twitter.com/VfC6t2h9D5 — anni ?? (@acnhpeachbay) October 19, 2020

7. E por fim, uma decoração adorável de Dia das Bruxas com muito comprometimento ao tema!

Come explore Kinopio and enjoy the spooky vibes just in time for Halloween! Decorated live on Twitch with help from our loving community ???? DA-7314-2392-6170#acnh #animalcrossing #dreamaddress pic.twitter.com/npCNHlQRRW — obstkhanisar (@obstkhanisar) October 21, 2020

E aí, ainda está curtindo Animal Crossing: New Horizons em seu Nintendo Switch? Já se preparou para a data horripilante? Conte para nós na sessão de comentários!