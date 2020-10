Anime Demon Slayer quebra recordes de bilheteria no Japão

O anime Demon Slayer: Infinity Train foi a grande surpresa nas bilheterias mundiais neste fim de semana. Lançado no Japão na última sexta-feira (16), o filme arrecadou incríveis US$ 44 milhões em três dias de exibição.

Com isso, o longa-metragem de animação baseado na série de TV tornou-se a maior estreia da indústria cinematográfica japonesa. Bem como, ele liderou as bilheterias mundiais entre os dias 16 e 18 de outubro de 2020.

Demon Slayer: Infinity Train apresenta mais uma aventura dos irmãos Tanjiro e Nezuko.Fonte: Pinterest/Reprodução

Dirigido por Haruo Sotozaki, a estreia impressionante de Demon Slayer reflete o sucesso que o anime faz na TV. Segundo o portal norte-americano Deadline, a animação ocupou 84% das salas de cinema japonesas e foi bem recebida pelos críticos.

Logo, a produção inspirada no mangá de Koyoharu Gotoge desbancou diversos blockbusters hollywoodianos. Para uma rápida comparação, Frozen 2 arrecadou apenas US$ 18,2 milhões no fim de semana de faz primeira apresentação em novembro de 2019.

A aventura também estabeleceu um novo recorde nas salas IMAX do Japão. Ao superar Star Wars: Ascensão Skywalker (2019), o anime tornou-se a maior abertura do formato após atingir US$ 2,27 milhões de arrecadação durante o fim de semana.

Cinemas japoneses destacam a estreia de Demon Slayer.Fonte: AP/Reprodução

Relaxamento dos cinemas japoneses

Em meados de setembro, o governo do Japão aliviou as medidas de proteção contra o coronavírus. Por conta disso, hoje não há restrições à capacidade de público nos cinemas, mesmo que algumas redes mais cautelosas mantenham as antigas regras.

Portanto, isso pode ter contribuído para o grande lançamento de Demon Slayer. Outro fator que colabora com a bilheteria é que o anime estava sendo exibido 40 vezes por dia. Por exemplo, havia sessões com início às 7 horas da manhã na sexta-feira (16).

Demon Slayer: Infinity Train está previsto para chegar ao ocidente apenas no começo de 2021. Por enquanto, não há previsão para a estreia do anime nos cinemas brasileiros.