Aniversariante Firmino completará 500 jogos como profissional neste domingo

Não faltam motivos para Roberto Firmino celebrar seu grande momento no futebol. Além de comemorar seus 29 anos nesta sexta-feira, o atacante do Liverpool e da seleção brasileira completará 500 jogos como profissional no domingo, no jogo contra o Aston Villa, pela quarta rodada da Premier League. Uma carreira consolidada em poucos clubes e com muitos gols.

Em 499 partidas com as camisas de Figueirense, Hoffenheim, Liverpool e seleção, o alagoano de Maceió marcou 153 gols, o que dá uma média aproximada de um gol a cada três jogos. Pelo time de Santa Catarina, onde estreou como profissional em 2009, ainda aos 18 anos, foram 54 jogos e 13 gols. E já voava para o futebol europeu no ano seguinte.

As portas da Europa foram abertas para Firmino pelo Hoffenheim, da Alemanha. Em quatro temporadas e meia por lá, marcou 49 gols em 153 partidas, o que chamou a atenção do Liverpool, da Inglaterra. Chegou à terra dos Beatles em 2015 e já contabiliza 248 jogos e 78 gols pelos Reds. Na temporada passada, a consagração, com os títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e da Premier League.

Os números se completam com as 44 atuações com a camisa amarelinha, com a qual fez outros 13 gols. Sua primeira convocação se deu em novembro de 2014, ainda com o técnico Dunga, na vitória de 4 a 0 sobre a Turquia – no amistoso, ele substituiu Luiz Adriano no segundo tempo.

Tite assumiu o comando em 2016 e já relacionava Firmino na sua segunda convocação, para os jogos contra Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias da Copa de 2018 – contra os bolivianos, deixou sua marca na goleada por 5 a 0, em Natal (RN).

– Só tenho que agradecer a Deus por essa linda trajetória. Sou muito grato também a meus pais e à minha esposa por ter chegado aonde cheguei. Tudo que faço é por eles e por minhas filhas. Essa base foi fundamental, não construí tudo isso sozinho. Sempre quis ser jogador, e esse sonho começou lá atrás, ainda em Maceió. Mas nada foi fácil. Saí ainda garoto de casa, e da minha terra natal, para buscar essa realização. E já são mais de dez anos como profissional e 500 jogos. Que venha muito mais. Fico feliz por tudo que conquistei – desabafou Firmino.