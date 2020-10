Antes de tudo, marketing de conteúdo!

Marketing de conteúdo muda tudo!

Dentre as estratégias de marketing, o conteúdo é uma dessas estratégias. Ou seja, gerar conteúdo é necessário para atrair o cliente. Entretanto, para que esse conteúdo seja estratégico dentro do marketing digital, há regras.

Gerar conteúdo estratégico dentro do marketing digital é uma necessidade para que o conteúdo seja uma estratégia de marketing de conteúdo. Ao contrário, será apenas um conteúdo gerado que pode não chegar ao seu cliente.

Para ser estratégico, seu conteúdo precisa seguir regras

Para que o seu conteúdo seja estratégico, não basta que o conteúdo exista, ele precisa ser gerado de forma dentro das regras do SEO. Isso significa que o conteúdo precisa ser feito atendendo as palavras chaves do contexto, mas não somente.

Dentre as regras do SEO há outras vertentes, que exigem que a visualização do seu conteúdo fique clara e pede por palavras claras, entretanto, pode precisar de palavras mais elaboradas, de acordo com as regras do seu negócio.

Conteúdo com equilíbrio

Exatamente por isso que gerar conteúdo exige um equilíbrio, não somente deve atender as regras do SEO, como deve contextualizar seu conteúdo de forma relevante.

Até mesmo porque as validações do Google também consideram essa vertente.

Ainda é necessário atentar-se as imagens inseridas, fotos ou vídeos. Tudo isso é validado dentro do contexto.

Frequências de envios

As frequências de envio das suas postagens também contam como ponto relevante dentro do marketing de conteúdo. Sendo assim, deve atentar-se as plataformas nas quais pretende gerar esse conteúdo, assim como a relevância e frequência.

Somente assim, gerar conteúdo para a sua marca será um dos caminhos para seu sucesso!