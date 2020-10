Anthony Lopes testa positivo para Covid-19 e é dispensado por Portugal

Mais um caso confirmado de Covid-19 na seleção de Portugal. Após o zagueiro José Fonte na última terça-feira, foi a vez do goleiro Anthony Lopes testar positivo para a doença e ser dispensado da convocatória. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, que ainda confirmou o resultado negativo para o restante do elenco.

– O internacional português Anthony Lopes testou positivo para Covid-19 na quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional. Os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo no exame do SARS-Cov-2.

Destaque do Lyon na última temporada, Anthony Lopes, de 30 anos, ficou apenas no banco no empate de Portugal contra a Espanha, na última quarta-feira. Para substituí-lo, o treinador Fernando Santos convocou Bruno Varela, goleiro do Vitória de Guimarães.

Com mais esse caso positivo, Portugal se prepara para a rodada dupla da Liga das Nações. No domingo, às 15h45 (de Brasília), a seleção enfrenta a França, em Paris, na reedição da final da última Eurocopa. Em seguida, na quarta-feira, será a vez de receber a Suécia, no José Alvalade, em Lisboa.