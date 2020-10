Anunciado pelo Liverpool, Marcelo Pitaluga se despede do Fluminense: ‘Muito orgulho’

Criado nas divisões de base do Fluminense, Marcelo Pitaluga foi anunciado oficialmente pelo Liverpool nesta quinta-feira. Através das redes sociais, o goleiro se despediu do Tricolor, onde passou quase 10 anos. O acerto da venda aconteceu há quase um mês e o clube brasileiro manteve 25% dos direitos econômicos do jogador em uma negociação que pode chegar a cerca de R$ 12,5 milhões entre bônus e mecanismo de solidariedade.

– Hoje encerro meu ciclo no Fluminense. Foram quase 10 anos de clube, iniciando no futsal, passando por Xerém, até chegar ao profissional. Sempre tive todo suporte necessário, de pessoas e profissionais fantásticos. Sou muito grato aos meus companheiros e a todos os funcionários do clube, em especial, aos treinadores de goleiros. Obrigado por tudo, Fluminense. Eu tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa. E vou levar pra sempre comigo as três cores que traduzem tradição – escreveu o jogador.

Aos 17 anos, Marcelo Pitaluga era uma das grandes promessas formadas na base do Fluminense. Ele não chegou a atuar pelos profissionais e era a quarta opção no elenco principal, mesmo com todo talento. Convocado para a Seleção Brasileira em diversas oportunidades, Marcelo foi campeão do Mundial Sub-17 no ano passado, no torneio realizado no Brasil.

No Liverpool, o jovem goleiro irá treinar no time profissional ao lado de Alisson, irmão do ex-companheiro e concorrente de Marcelo, o experiente Muriel. Ele irá jogar pelas equipes de base para ganhar mais ritmo e se adaptar ao futebol inglês.

Marcelo Pitaluga ficou quase 10 anos no Flu (Foto: Arquivo Pessoal)