Ao L!, Léo analisa vinda de Robinho: ‘Coloca o Santos em outro patamar’

O ex-lateral-esquerdo Léo, ídolo do Santos, comentou, com exclusividade ao LANCE! sobre a volta do atacante Robinho, que acertou com o Peixe na última semana. Segundo o ex-camisa três santista, a contratação do Rei das Pedaladas coloca o Santos em outro patamar.

– O Robinho é um grande jogador e com profunda identificação com o Santos. Sua contratação é muito importante e coloca a equipe em um novo patamar, tanto no Brasileirão como na Libertadores. Tenho certeza que o Robinho está muito feliz e motivado com a volta à Vila Belmiro – disse Léo.

Juntos, os dois foram bicampeões brasileiro (2002 e 2004), e conquistaram ainda o Paulistão (2010) e a Copa do Brasil (2010). Amigo do jogador, Léo afirmou que não conversou com o camisa sete antes do seu retorno e comentou que ele será importante na rotina com os jovens do elenco.

– Não cheguei a conversar diretamente com ele, apenas mandei mensagem dando os parabéns. Por sua experiência e liderança técnica, o Robinho dará um toque de qualidade, além de passar mais tranquilidade e confiança aos atletas mais jovens. Não tenho a menor dúvida que ele será visto como uma referência pelos garotos que chegaram recentemente ao elenco profissional – afirmou.

Com a equipe do Santos vivendo grande fase, invicta há doze jogos e a mais de um mês sem perder, Léo elogiou a equipe e afirmou que a chegada do camisa sete irá ajudar o clube na temporada, principalmente na Libertadores. O Peixe é o líder do Grupo G, com 13 pontos e está classificado às oitavas de final.

– As atuações do Santos na Libertadores até agora têm sido consistentes. Chegou a tomar um susto nesses dois jogos seguidos no Equador e no Paraguai, quando quase deixou escapar as vitórias. Acredito que a tendência é evoluir cada vez e chegada do Robinho pode ser determinante para as fases finais – finalizou Léo.

O Santos anunciou na noite deste sábado (10) o retorno do atacante Robinho ao clube. Assim, o atacante formado pelo Alvinegro cumprirá sua quarta passagem pelo Peixe.

Conforme apurou o LANCE!, o atleta volta ao Santos com um contrato de cinco meses (até o fim do Campeonato Brasileiro) com um salário simbólico próximo a R$ 1,5 mil. Contudo, caso complete dez jogos, o atleta terá direito a bonificação de R$ 300 mil, com mais R$ 300 mil depois de 15 partidas. Esses valores seriam pagos apenas ao fim do vínculo.

O Alvinegro terá preferência na extensão do contrato do “Rei das Pedaladas” por mais 1 ano e 7 meses.