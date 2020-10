Ao L!, Marinho fala sobre futuro no Santos: ‘Objetivo é conquistar títulos’

Não é segredo para ninguém que Marinho vive a melhor fase da carreira e vem ajudando o Santos com gols e assistências na temporada. Porém, para o camisa onze do Peixe, o objetivo não é ser artilheiro, mas conquistar títulos pela equipe santista. Marinho é o vice-artilheiro do Brasileirão, com dez gols.

– A artilharia do campeonato é consequência de um trabalho. Se acontecer, ficarei muito feliz, mas isso não é meu foco. Nunca foi. Meu objetivo é conquistar títulos com o Santos. Troco todos os gols desse ano por vitórias e conquistas para o clube – disse o jogador com exclusividade ao LANCE!.

Com o clube vivendo uma grave crise financeira e correndo contra o tempo para pagar dívidas, o jogador destacou a união do grupo. Para ele, os jogadores se tratam como uma família, o que contribui para os bons resultados dentro de campo. O Santos está invicto há doze jogos, com seis vitórias e seis empates.

– Estou vivendo um momento especial em minha carreira e isso eu divido com todos aqui no grupo. Temos uma família e todos querem o melhor para o Santos. Isso é o mais importante. Vou continuar me dedicando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo nestes próximos meses.

Marinho ficou de fora contra o Corinthians por conta de uma lesão. O jogador voltou contra o Grêmio, na vitória por 2 a 1, e já marcou os dois gols do Santos no jogo. Ele se disse feliz por ter voltado e projetou a sequência do Peixe no Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo na quarta-feira (14), quando enfrenta o Atlético-GO, às 20h30, na Vila Belmiro.

– Estou muito feliz por ter voltado a marcar e por ter ajudado nossa equipe. Fizemos um jogo seguro mais uma vez, com muita intensidade. Estamos mantendo uma regularidade no campeonato. Agora é continuar com o mesmo ritmo para crescermos ainda mais de produção na temporada. Estamos no caminho certo. Vamos ter um jogo difícil diante do Atlético, que vem de vitória. Temos que fazer uma boa partida para vencermos novamente e, quem sabe, para entrarmos no G4. Vamos lutar muito por isso – finalizou.