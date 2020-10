Ao L!, Sosa exalta temporada do Operário e sonha com acesso

Um dos destaques da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Operário sonha com uma vaga na elite do futebol nacional. Atualmente o clube paranaense ocupa o sétimo lugar com 21 pontos, apenas dois atrás do quarto colocado Juventude. Ao LANCE!, o zagueiro Juan Sosa exaltou o time e a boa temporada da equipe.

– Conseguimos montar um bom time e aos poucos, fazendo alguns ajustes, acredito que iremos ainda melhorar na competição. Estamos fazendo um bom campeonato – afirmou.

O zagueiro Juan Sosa é um dos jogadores mais experientes do Operário. Com mais de 100 jogos com a camisa do clube, Sosa acredita que sua experiência e sua identificação podem ajudar a equipe paranaense a alcançar objetivos maiores nos próximos meses, como o são sonhado acesso.

– Dentro e fora de campo nós temos ajudado, para que cada dia seja melhor. É importante essa identificação, porque quando se joga a um bom tempo num clube, você conhece como o clube funciona, como pensa, como querem que façamos. E isso podemos passar para quem chega – disse o jogador, que revelou os objetivos para o restante da carreira.

– No decorrer da minha carreira, penso em fazer o meu melhor trabalho aqui no Operário PR, e mais à frente decidir o futuro. Meu objetivo na temporada é o acesso a Serie A. Sei que é difícil, muitos querem a mesma coisa, mas com muito trabalho, entrega, respeito, tenho certeza que iremos brigar até o fim da competição por esse objetivo – finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Tadeu Rocha